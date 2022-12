Cacciava specie protette di uccelli usando anche reti illegali, fermato 50enne

Sparava a specie protette da una feritoia ricavata nel capannone accanto a casa, un uomo di 50 anni è stato fermato sulle colline di Vestenanova dalla polizia provinciale. Il presunto bracconiere è stato individuato la settimana scorsa mentre cacciava in un giorno in cui era in vigore il "silenzio venatorio". Inoltre, gli agenti lo hanno sorpreso mentre raccoglieva un uccello che appartiene ad una specie protetta e che era rimasto intrappolato in una rete, strumento di cattura vietato dalla legge.

Scoperto il 50enne in flagranza di reato, gli agenti hanno operato una perquisizione negli edifici di sua proprietà. Nel capannone gli agenti hanno trovato alcuni bossoli e cartucce e un'altra rete per la cattura degli uccelli. In casa, invece, sono state trovate decine di prede, molte delle quali appartenenti a specie protette e particolarmente protette, tra cui capinere, pettirossi e cinciarelle. Alcune era nostate già spiumate, altre erano ancora integre e presumibilmente abbattute recentemente. Sono stati quindi sequestrati gli animali, oltre all'arma e alle reti usate per cacciare.

Nei confronti dell’uomo è stata trasmessa alla Procura la notizia di reato per aver esploso colpi di arma da fuoco all’interno di un fabbricato, per aver cacciato in un giorno di silenzio venatorio, per aver abbattuto e detenuto specie protette e per aver usato una rete da uccellagione. È stata anche contestata la detenzione illegale di un fringuello, che veniva utilizzato come richiamo per attirare gli uccelli.

Le pene previste dalla legge per questi reati sono l’arresto da due a otto mesi o la multa da 700 a 2.000 euro a cui si aggiungono anche le violazioni amministrative.