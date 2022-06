Al volante con un braccio finto in cui nasconde la droga: si agita e viene scoperto

Il suo ingegnoso stratagemma non è bastato per trarre in inganno il personale dell'Arma ed evitargli l'arresto. Lo scorso lunedì infatti, nel corso di un servizio mirato nel quartiere di Borgo Roma, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona lo hanno ammanettato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso dei controlli sono stati sottoposti a verifica diversi veicoli e persone quandi, a bordo di un'auto, è sopraggiunto un cittadino italiano gravato da diversi precedenti in materia di sostanze stupefacenti. Una volta compreso che sarebbe stato soggetto ad un accurato controllo di polizia, l'uomo si sarebbe agitato insospettendo così i militari, la cui attenzione è stata ulteriormente attirata dal fatto che sembrava non muovere affatto il suo braccio sinistro, nonostante fosse al volante della propria macchina. Solo successivamente i carabinieri avrebbero scoperto che l'arto era artificiale e la loro intuizione ha dato poi i suoi frutti: dalla perquisizione infatti sarebbero emersi 5 grammi di hashish che erano nascosti all'interno e che sono stati recuperati.

Visti i precedenti dell'individuo, i carabinieri hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione, dove sarebbero stati rinvenuti 11 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario da taglio e confezionamento della droga, oltre a 1065 euro in contanti, ritenuti dalle forze dell'ordine il frutto dell'attività illecita.

Arrestato dunque con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, l'uomo è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo, il quale ha convalidato il provvedimento e disposto la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.