Sequestrati a Verona 122 chili di botti dalla Guardia di Finanza: esercente denunciato

In vista dei festeggiamenti previsti per Capodanno, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Verona ha intensificato i controlli sulla commercializzazione di materiale pirotecnico e altri prodotti ritenuti pericolosi.

L'attività svolta, in linea con le recenti direttive emanate dal Ministero dell’Interno e con il piano coordinato disposto dalla locale Prefettura tradottosi in apposita ordinanza del Questore di Verona, fa parte dell’intensificazione sull’intero territorio provinciale per la prevenzione e vigilanza delle forze dell'ordine, produzione, commercio e detenzione di fuochi d'artificio.

Le Fiamme Gialle scaligere si sono così attivate e nella giornata di mercoledì i finanzieri di Verona hanno sequestrato oltre 7.400 articoli pirotecnici, per un peso complessivo di 122 chili. Secondo quanto riportano i militari, i prodotti, destinati alla vendita in totale violazione della normativa di sicurezza prevista dal T.U.L.P.S. (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), erano in condizioni tali da costituire un serio pericolo per l’incolumità pubblica.

Petardi, bengala, fontane luminose di categoria F2, vale a dire commerciabili in libera vendita, erano presenti tra gli articoli sequestrati che sono stati rinvenuti in un esercizio del capoluogo gestito da cittadini stranieri, dove erano visibilmente esposti agli acquirenti su ordinarie scaffalature e in locali non areati e privi di impianti estinguenti. Le Fiamme Gialle avrebbero trovato tali materiali esplosivi addirittura accanto a merce infiammabile, in assenza quindi delle benché minime precauzioni per la prevenzione degli incendi.

L’esercente è stato così deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.