Botte ad una donna per il cellulare e spintoni ad un ragazzo che prova a bloccarlo: 20enne in manette

Non è andato a buon fine il suo tentativo di far perdere le proprie tracce, dopo la rapina commessa nel zona del centro di Verona cui ha assistito un passante, il quale ha dato l'allarme intorno alle 22.30 di mercoledì.

L'individuo si sarebbe avvicinato ad una donna che stava camminando in via Valverde, che avrebbe colpito ripetutamente con pugni al volto e calci alle gambe per poi impossessarsi del suo cellulare e scappare in direzione di piazza Santo Spirito.

Una fuga che, come detto, sarebbe stata però molto breve: grazie alla segnalazione del testimone infatti, gli agenti delle volanti della questura scaligera hanno individuato il malvivente poche decine di metro dopo, mentre cercava di nascondersi dietro ad un’auto in sosta. Inoltre, mentre provava a tagliare la corda, giovane avrebbe anche spintonato un ragazzo che, attirato dalle grida della vittima, aveva tentato di bloccarlo.

Conclusi gli accertamenti, il 20enne è stato arrestato con l'accusa di rapina e giovedì mattina, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato il provvedimento.