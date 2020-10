Sospettato di un borseggio a Verona, era ricercato per tratta di esseri umani

È stato arrestato domenica sera dagli agenti delle Volanti un cittadino rumeno 33enne, V.A.C., ricercato da marzo in tutta Europa per il reato di tratta di esseri umani.

L’uomo è stato fermato verso le ore 18.30 quando i poliziotti sono intervenuti in Corso Portoni Borsari a seguito della segnalazione di un borseggio.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno individuato il giovane indicato dalla vittima come presunto autore del furto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sottoposto ad accertamenti, il 33enne è risultato estraneo al borseggio, ma dalla consultazione della banca dati interforze è emerso l’inserimento a suo carico di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità tedesche per il reato di tratta di esseri umani.

Pertanto, al termine delle verifiche gli agenti hanno proceduto all’arresto del giovane per la successiva consegna alle competenti autorità tedesche.