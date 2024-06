Tentato borseggio di un'anziana turista al mercato: carabinieri fuori servizio ferma due donne

Con l'inizio della stagione turistica cresce l'attenzione dei carabinieri della provincia di Verona, i quali hanno potenziato i controlli sul territorio con un occhio di riguardo ai reati contro il patrimonio. E proprio in questo ambito, mercoledì i militari della stazione di Lazise hanno tratto in arresto in flagranza di reato, due donne bulgare di 35 e 39 anni, che avrebbero cercato di borseggiare un'anziana.

Nella mattinata del 12 giugno, durante il mercato settimanale che si tiene su lungolago Marconi, nel centro storico del Comune gardesano, un carabiniere della stazione locale, libero dal servizio, si sarebbe insospettito dall’atteggiamento tenuto dalle due donne e dal loro tentativo di spintonare turisti anziani, ritenendolo il tipico modus operandi delle borseggiatrici. Il militare avrebbe seguito le due, sorprendendo una di loro mentre apriva lo zainetto sulle spalle di un’anziana turista austriaca, cercando di appropriarsi del suo portafogli, mentre la complice faceva da palo per coprirla.

Il carabiniere a quel punto ha deciso di intervenire, qualificandosi e immobilizzando le due donne, successivamente supportato dai colleghi della stazione locale e dal personale della polizia locale, tempestivamente intervenuti.

Le due sono state dunque condotte in caserma e dai successivi accertamenti sarebbe emerso che a carico della 35enne pendeva anche un ordine di carcerazione, che disponeva una pena di 7 mesi di reclusione e il pagamento di una multa di 400 euro, per un borseggio commesso su un autobus pubblico a Bologna nel 2018.

Per le due è scattato l'arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato in concorso. Concluse le formalità di rito, la 35enne è stata condotta nel carcere di Montorio, mentre la 39enne è stata trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si è celebrato giovedì mattina e all'esito del quale sono stati convalidati entrambi gli arresti: disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per le due.