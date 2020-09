Borseggia un'altra cliente al supermercato, ma viene scoperta ed arrestata

Ha provato a borseggiare una cliente di un supermercato di Verona, ma è stata scoperta ed arrestata.

Era venerdì pomeriggio quando una 25enne di origini bulgare ha provato ad approfittare di un momento di distrazione di un'altra cliente del Migross di via Palazzina, a Verona, impadronendosi del portafogli che teneva all'interno della borsetta, lasciata momentaneamente incustodita nel carrello.

La ladruncola però è stata scoperta e, nonostante abbia cercati di disfarsi della refurtiva, è stata bloccata dagli addetti alla vigilanza, che hanno poi chiesto l'intervento dei militari della sezione radiomobile.

La giovane donna, peraltro volto noto alle forze dell'ordine, ha trascorso la notte in camera di sicurezza e sabato mattina è comparsa davanti al giudice che ha convalidato l'arresto, disponendone la liberazione in attesa del processo che si celebrerà il 3 novembre prossimo.