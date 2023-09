Furti e borseggi nel centro di Verona: due in manette a poche ore di distanza

In due distinti momenti, lontani circa un giorno l'uno dall'altro, sarebbero stati protagonisti di due episodi di borseggio ai danni di un cittadino italiano e di una turista tedesca. Sono un 28enne ed un 31enne, entrambi di origine nordafricana, gli individui arrestati dalle Volanti della questura di Verona, rispettivamente nella notte di giovedì e venerdì, uno per rapina e porto di armi o oggetti atti ad offendere, l’altro per furto con destrezza.

La prontezza delle vittime, sia nel descrivere dettagliatamente alla sala operativa quanto stava accadendo, sia nell’accorgersi immediatamente dell’avvenuto borseggio, in entrambi gli episodi ha consentito ai poliziotto di intervenire temperstivamente e fermare i soggetti.

Il primo episodio

Erano circa le due di notte di giovedì quando è giunta una chiamata al 113, con la quale un giovane riferiva di essere all'inseguimento di un uomo di origine nordafricana che, con la scusa di chiedere una sigaretta mentre la vittima stava acquistando un pacchetto al distributore automatico, sarebbe riuscito a sottrargli il portafogli utilizzando la "tecnica dell’abbraccio". Il derubato però ha chiamato la polizia e una volante lo ha subito raggiunto in piazza Cittadella, dove aveva rincorso il ladro. In seguito alla perquisizione personale, quest'ultimo è stato tratto in arresto per furto con destrezza: provvedimento convalidato nella mattinata di venerdì dal giudice, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Il secondo episodio

Nella tarda serata di venerdì invece, è giunta alla centrale operativa della questura scaligera un'altra segnalazione di un borseggio in piazza Brà: non appena è stata diramata la nota via radio, due poliziotti, già impegnati nella medesima piazza per un precedente intervento, hanno subito avvistato un uomo che correva dirigendosi verso corso Porta Nuova, inseguito da un folto gruppo di persone da cui cercava di divincolarsi.

Una volta raggiunto, gli agenti lo hanno bloccato e recuperato la borsa nonostante i tentativi da parte dall'uomo di spintonarli per guadagnarsi la fuga. A quel punto le forze dell'ordine sono state avvicinate da un turista tedesco che ha raccontato loro come la madre, mentre era seduta ad un ristorante in piazza Brà, si fosse immediatamente accorta di essere stata derubata della borsa da parte di un uomo di origine nordafricana che nel frattempo si stava allontanando. Il figlio a quel punto aveva provato a rincorrerlo ed era riuscito per un momento a bloccarlo e a recuperare la borsa, che tuttavia il malintezionato gli avrebbe poi strappato dalle mani, venendo poi intercettato e fermato dagli agenti delle volanti.

Il 28enne algerino quindi, ultimati gli accertamenti di rito, è stato arrestato per rapina e porto di armi o oggetti ad offendere. Sabato mattina, in seguito al rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l'accompagnamento coatto immediato alla frontiera.