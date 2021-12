Non solo Maria, altri tre bimbi nati a Borgo Trento da mamme malate di Covid

È stato un avvenimento particolare, ma non unico all'ospedale di Borgo Trento di Verona. La nascita della piccola Maria, figlia della 45enne triestina ricoverata in terapia intensiva per Covid-19, non è stato un evento isolato. Come scritto da Francesco De Filippo su Ansa, sono quattro le donne che hanno contratto il coronavirus durante la gravidanza e che hanno dovuto partorire per via delle loro condizioni di salute. I loro figli sono venuti al mondo senza complicazioni, ma sono costantemente sotto osservazione.

Nessuno dei quattro parti è stato naturale. Le quattro mamme sono state anestetizzate ed i loro piccoli sono venuti al mondo attraverso un taglio cesareo. Tre di queste madri sono ricoverate in terapia semintensiva e ventilate a casco. Solo la 45enne di Trieste è ricoverata da novembre in terapia intensiva e le sue condizioni rimangono critiche.

Prima di essere ricoverata a Verona, la donna friulana era stata curata all'ospedale triestino di Cattinara. Contagiata dal coronavirus, soffriva di una grave polmonite e la carenza di ossigeno pregiudicava la salute anche della bimba che aveva in grembo. Le sue condizioni si sono poi aggravate con un'insufficienza renale ed una nuova infezione. È stato così deciso il trasferimento a Verona, dove la 45enne è stata sottoposta de un'ecmo (ossigenazione extra-corporea). Infine, i medici hanno deciso di farla partorire anzitempo. La sua gravidanza è durata 27 settimane, ma la piccola Maria è nata ed è in grado di respirare in autonomia. Non è stata quindi intubata ed il suo peso è di circa un chilo.

Ed il coronavirus ha colpito anche il resto della famiglia della 45enne triestina. Lei ed i suoi familiari, infatti, hanno rifiutato il vaccino ed hanno sviluppato forme gravi di Covid-19. Il marito ed il padre della donna sono stati ricoverati al Cattinara, ospedale in cui è morta per Covid la madre della 45enne.