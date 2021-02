"Bomba day" a Verona, cittadini evacuati. Sboarina: «Via alla rimozione dell’ordigno»

Sono iniziate questa mattina le operazioni per il trasporto dell'ordigno bellico trovato in città

Sono cominciate quest'oggi, domenica 28 febbraio, le operazioni per il cosiddetto "bomba day" a Verona. Il sindaco Federico Sboarina, l'assessore alla Sicurezza Marco Padovani ed il comandante della polizia locale Luigi Altamura stanno seguendo le procedure di rimozione dell'ordigno bellico rinvenuto in via Dal Cero. Alle ore 8 si sono recati nel sito del ritrovamento della bomba con l'accompagnamento da parte dei militari e poco dopo sono state verificate le opportune chiusure delle strade in zona Stazione e piazza Renato Simoni. Alle ore 9 è poi stato avviato il Centro coordinamento soccorsi in Prefettura per l'inizio delle operazioni, mentre dalle ore 9.45 il primo cittadino accompagnato dall'assessore Padovani si è recato presso il punto di assistenza per i cittadini alla Gran Guardia. Alle ore 10.15 è prevista la presenza del sindaco presso un nuovo Centro coordinamento soccorsi nella sede della Protezione civile al Quadrante Europa.

Questo il primo commento in mattina del sindaco scaligero che al termine delle operazioni terrà quindi un punto stampa per aggiornare sull'evolversi della situazione: «Tutto è a posto. - ha dichiarato Sboarina - Fatti tutti i controlli di sicurezza, si parte con la rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto in via Dal Cero. Sono 250 chili con una spoletta attiva che verrà rimosso dagli Artificieri dell’Esercito e che verrà fatta brillare a Boscomantico».

Il sindaco in sopralluogo - foto Facebook Sboarina Sindaco

L'ordigno bellico portato a Boscomantico

La bomba inglese è probabilmente caduta su Verona nel gennaio 1945 e contiene 104 chili di esplosivo ad alto potenziale che ha preservato la sua pericolosità. L’ordigno presenta nella parte posteriore una spoletta contraddistinta dal numero 3, tale da permettere la rimozione a distanza. Ha inoltre un gancio di sollevamento e trasporto. Una volta rimossa la spoletta sul posto del rinvenimento e lasciati passare i 30 minuti di saturazione, l’ordigno può essere movimentato e scortato fino a Boscomantico. Il trasporto viene effettuato da un mezzo militare con una staffetta della polizia stradale. Lungo tutto il tragitto concordato con gli artificieri, sono presenti anche un'autobotte dei Vigili del Fuoco e la Croce Rossa.

In un’area già definita, è stato predisposto un fornello di brillamento con posa in opera di 100 metri cubi di sabbia asciutta. Ed è stata realizzata una trincea a protezione di una conduttura interrata del gas, che ovviamente verrà disalimentata, posta a circa 180 metri da dove sarà disinnescata la bomba da parte degli artificieri dell’8° Reggimento Genio Guastatori. Dopodichè l’ordigno verrà distrutto definitivamente. Essenziali saranno, tra una fase e l’altra, altri 30 minuti di saturazione per effettuare l’accesso alla bomba, identificare alcune schegge e verificare che l’esplosivo, in ogni sua parte, non costituisca più pericolo.

Zona rossa per il "bomba day"

Il centro di accoglienza in Gran Guardia

In Gran Guardia è allestito un centro di accoglienza per i residenti dell’area rossa. Nel rispetto di tutte le misure anti Covid, per accedere era necessario telefonare al numero verde dell’Urp 800 202525 entro le ore 12 sabato 27 febbraio. Se qualche persona domenica mattina si è però trovata in difficoltà nel trovare una sistemazione provvisoria, può comunque recarvisi direttamente. Ammessi anche piccoli animali al guinzaglio.

Trasporti: attivato bus "servizio speciale"

Un bus gratuito, riconoscibile dalla scritta "Servizio speciale", collega la zona rossa al Centro di accoglienza, con partenza da via Palladio dalle ore 7.30, ogni 20 minuti. Il bus prosegue in stazione Porta Nuova (marciapiede B1), via Città di Nimes, circonvallazione Oriani, stradone Porta Palio, via Scalzi, via Valverde, piazza Bra. Le fermate sono quelle classiche dei bus Atv. Lo stesso servizio è garantito anche per il ritorno al termine delle operazioni. Verona Emergenza si sta occupando di coloro che necessitano invece di trasporto con assistenza sanitaria.