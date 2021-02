Bomba nel cantiere del filobus: martedì chiusa la circonvallazione esterna a Verona

Martedì 9 febbraio, per consentire le verifiche degli artificieri dell'esercito nell'area dove è stato rinvenuto l'ordigno bellico, la circonvallazione esterna di Verona sarà chiusa al traffico dall'incrocio con via Città di Nimes fino all'ingresso in tangenziale nord, e nell'intera via Città di Nimes dall'incrocio con la circonvallazione esterna alla circonvallazione Oriani.

Il provvedimento di chiusura sarà effettuato dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.



Saranno chiusi nei medesimi orari i due parcheggi Amt Est ed Ovest. Sul posto ci saranno gli agenti della Polizia Locale per garantire la viabilità alternativa.L'invito agli automobilisti è quello di scegliere percorsi alternativi.