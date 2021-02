Uno dei cantieri per il fiilobus a Verona

Bomba della Seconda Guerra Mondiale trovata nel cantiere del filobus a Verona

L'ordigno bellico è stato rinvenuto in via Città di Nimes nel pomeriggio di martedì: in attesa di conoscere tempi e modalità per la rimozione e il brillamento, l'ordino è stato messo in sicurezza