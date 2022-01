Covid: ricoveri in calo in tutto il Veneto, i casi positivi sono 14.976 nelle ultime 24 ore e 12 i morti

Sono 14.976 in più rispetto a ieri i casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati nel territorio regionale in Veneto, a fronte di 8.845.256 tamponi molecolari e di 15.765.276 tamponi antigenici. Dei casi positivi totali riscontrati nelle ultime 24 ore, 2.943 sono attribuiti alla provincia veronese. È quanto si apprende dal bollettino Covid di oggi, domenica 23 gennaio.

Report Covid Veneto 23 gennaio 2022

Il numero dei casi attualmente positivi al coronavirus è dunque salito a quota 288.819 in Veneto, mentre a Verona e provincia, la più colpita sul piano regionale, sono 61.761 i soggetti attualmente positivi. Per quanto riguarda il numero delle vittime, ad oggi risultano in Veneto 12.938 decessi da inizio pandemia, ovvero 12 morti in più rispetto a ieri. Nel territorio veronese le vittime totali sono salite a 2.829, con tre ulteriori decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Le "buone" notizie giungono quest'oggi dal fronte ospedaliero con un significativo calo dei pazienti ricoverati in Veneto: in area medica troviamo 1.470 pazienti Covid, ovvero 27 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono al momento 159, anche in questo caso in calo di 7 unità rispetto alle precedenti 24 ore.

Anche nel territorio veronese i pazienti Covid ricoverati sono in leggera flessione. Negli ospedali scaligeri troviamo infatti quest'oggi 347 pazienti Covid in area medica, vale a dire 5 in meno rispetto a ieri. Per quel che concerne inoltre le terapie intensive, qui vi sono ad oggi ricoverate 35 persone, 4 in meno rispetto alle precedenti 24 ore. I pazienti Covid sono nella nostra provincia curati nelle strutture ospedaliere cittadine di Verona, a Borgo Trento e Borgo Roma, oltre che negli ospedali di Legnago, San Bonifacio, Villafranca di Verona, Marzana, Bussolengo, Bovolone, Negrar, Peschiera del Garda e, infine, al Centro riabilitativo veronese Srl.