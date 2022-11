Covid-19 nel Veronese: i positivi al virus crescono anche negli ospedali

È ormai cominciata un nuova ondata di contagi da coronavirus in Veneto. I dati diffusi dalla Regione Veneto mostrano una tendenza all'aumento sia dei cittadini attualmente positivi che di pazienti Covid negli ospedali. Nelle ultime 24 ore, i veneti oggi positivi al virus sono tornati sopra i 60mila. E rispetto ieri i positivi al Covid in ospedale sono 29 in più.

Scarica qui il report su Covid-19 in Veneto del 19 novembre 2022

In provincia di Verona sono stati 788 i contagi da coronavirus accertati nelle ultime 24 ore. I veronesi attualmente positivi sono saliti dai 6.241 di ieri ai 6.508 di oggi. Ed i positivi in ospedale sono 8 in più rispetto a ieri (174 in totale). I morti di Covid-19 nel Veronese da inizio pandemia sono saliti a 3.282 (+2 da ieri) ed i guariti sono diventati 432.257.

In Veneto, i test positivi al coronavirus contati nelle ultime 24 ore sono stati 4.890 ed il numero dei veneti oggi positivi al virus ha raggiunto i 60.131 (+1.495 da ieri). Dal febbraio 2020 sono morti di Covid-19 15.867 veneti (+9 da ieri) e ne sono guariti 2.421.051. Mentre i positivi oggi in ospedale sono 790 ricoverati in area non critica (+29 da ieri) e 31 in terapia intensiva (dato invariato da ieri).