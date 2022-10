Covid in Veneto: zero morti e calo dei ricoveri nelle ultime 24 ore. Salgono gli attuali positivi. Quarta dose al 6,9%

Sono 6.073 i tamponi in più rispetto a ieri rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di cui 1.091 nel territorio veronese. Salgono dunque a quota 64.031 i casi attualmente positivi sul piano regionale (ieri erano 61.880) e a 8.669 nella provincia scaligera (ieri erano 8.318). Resta invece immutato il numero delle vittime da inizio pandemia in Veneto, fermo nelle ultime 24 ore a quota 15.521 morti.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, quest'oggi si registra una flessione nel numero dei ricoveri che scende a quota 522 pazienti Covid in area medica (-15), mentre resta stabile a 28 il numero dei pazienti curati in terapia intensiva. Tendenza che si conferma anche nella singola provincia di Verona dove troviamo 99 persone attualmente positive e curate in area medica, ovvero 3 in meno rispetto a ieri, mentre restano anche oggi stabilmente a quota 7 i pazienti Covid curati in terapia intensiva negli ospedali scaligeri.

Sta proseguendo nel frattempo la campagna di vaccinazione contro Covid nella nostra Regione, dove ad oggi sono 3.311.578 le terze dosi somministrate (+292), mentre sono salite a 306.294 le quarte dosi (+4.865). Ad aver ricevuto la terza dose è sinora il 66,5% della popolazione totale residente in Veneto, mentre è il 6,3% di essa ad aver ricevuto anche la quarta. Percentuali che crescono rispettivamente al 73,6% ed al 6,9% se si considera quale base di riferimento la popolazione effettivamente vaccinabile con terza e quarta dose, ovvero gli over 12.

