Covid: in Veneto netto calo dei ricoveri. Sono 10 i morti nelle ultime 24 ore

Sono 3.623 in più rispetto a ieri i casi di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di cui 517 nella provincia veronese. È quanto viene riportato nel bollettino Covid di oggi, sabato 5 novembre, a cura di Azienda Zero.

Risultano pertanto in aumento i casi attualmente positivi in Veneto, saliti a quota 50.538 (ieri erano 49.802), così come nel Veronese dove oggi sono 4.965 (ieri erano 4.874). Nelle ultime 24 ore in Veneto si registrano inoltre 10 decessi che portano così il computo totale da inizio pandemia a 15.767 vittime.

Scarica il report Covid Veneto 5 novembre 2022

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, si registra quest'oggi un netto calo dei ricoveri in Veneto: nei reparti di area medica troviamo infatti 646 pazienti Covid, ovvero 34 in meno rispetto a ieri, così come sono scesi a quota 34 i pazienti curati in terapia intensiva (-3). Un trend che trova conferma anche nella provincia di Verona, dove in area medica i pazienti sono scesi a quota 108 (-6) e in terapia intensiva a 7 (-2).