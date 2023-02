Covid in Veneto: un decesso nelle ultime 24 ore, calano sia i ricoveri che i casi attualmente positivi

Sono 376 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di questi sono 40 quelli che vengono assegnati alla provincia di Verona. Lo si apprende dal bolletino Covid odierno, domenica 5 febbraio, divulgato come sempre da Azienda Zero.

Calano dunque a quota 16.165 i casi attualmente positivi su scala regionale (ieri erano 16.682), così come nella provincia di Verona dove oggi si contanto 663 attuali positivi (ieri erano 741). Nelle ultime 24 ore in tutto il Veneto si conta un decesso tra i soggetti Covid positivi, con il computo totale delle vittime da inizio pandemia che sale così a 16.595.

Scarica il report Covid 5 febbraio 2023 Regione Veneto

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, anche oggi si registra un miglioramento. Troviamo infatti 245 pazienti Covid ricoverati in area medica negli ospedali del Veneto, ovvero 16 in meno rispetto alle precedenti 24 ore. Resta invece stabile a quota 17 il dato relativo ai pazienti Covid curati nei reparti di terapia intensiva.