Covid: 3 decessi in 24 ore, stabile il numero dei ricoverati in Veneto. La quarta dose di vaccino sale al 6%

Sono 1.630 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, dei quali 327 nella provincia veronese. È quanto emerge dal bollettino Covid odierno, domenica 4 settembre, divulgato da Azienda Zero.

Report Covid Veneto 4 settembrre 2022

Calano dunque a quota 46.014 i soggetti attualmente positivi in Veneto (ieri erano 46.390), così come nella provincia scaligera sono diminuiti a quota 4.642 rispetto ai 4.680 indicati sabato. Nelle ultime 24 ore si registrano invece 3 decessi, portando così il computo totale dei morti da inizio pandemia a quota 15.382.

La situazione negli ospedali veneti risulta nel complesso stazionaria rispetto alle precedenti 24 ore. In area medica vi sono infatti oggi 347 pazienti Covid, ovvero 2 in meno rispetto a ieri. Nelle terapie intensive, invece, troviamo 20 pazienti Covid, vale a dire 1 in più rispetto a sabato. Risultano al contrario in lieve crescita numerica i pazienti curati nella provincia veronese: in area medica quest'oggi sono segnalati 82 persone Covid positive (+5), mentre nelle terapie intesive vi sono 2 pazienti (+1).

Prosegue intanto la campagna di vaccinazione contro Covid in Veneto, dove ad oggi sono state somministrate 3.307.456 terze dosi (+108) e 263.919 quarte dosi (+505). Ad aver ricevuto la terza dose è il 66,5% della popolazione totale del Veneto, mentre la quarta è stata somministrata al 5,4% di essa. Numeri che salgono se si considera quale base di riferimento la popolazione veneta effettivamente vaccinabile con terza e quarta dose: rispettivamente, le percentuali salgono infatti al 73,5% ed al 6% per la prima e la seconda dose booster.

