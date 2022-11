Covid in Veneto: attuali positivi in calo, 10 vittime in 24 ore. Nel Veronese scende anche il numero dei ricoverati

Sono 4.058 i casi in più di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto rispetto a ieri, di cui 569 nella provincia veronese. È quanto emerge dal bollettino Covid odierno, venerdì 4 novembre, a cura di Azienda Zero.

Il numero dei casi attualmente positivi è dunque calato rispetto a ieri, passando da 49.916 a 49.802 sul piano regionale. Nel Veronese i casi attuali sono 4.874 (ieri erano 4.930). Nelle ultime 24 ore si contano purtroppo ulteriori 10 morti, portando così il totale delle vittime da inizio pandemia in Veneto a quota 15.757 decessi.

Scarica il report Covid Veneto 4 novembre 2022

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, a livello regionale la situazione appare abbastanza stazionaria pur registrando un lieve rialzo. Quest'oggi sono infatti 680 i pazienti Covid curati in area medica (+1), mentre sono 37 quelli in terapia intensiva (+3). Nella provincia veronese, invece, i numeri sono in netto calo: nei reparti di area medica troviamo oggi 114 persone (-13 rispetto a ieri), mentre è immutato il dato delle terapie intensive dove sono ricoverati 9 pazienti.