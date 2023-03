Covid in Veneto: torna a crescere il numero degli attuali positivi e dei ricoveri in ospedale

Sono 468 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi in Veneto, dei quali 58 nella provincia scaligera. È quanto emerge dal bollettino Covid odierno, sabato 4 marzo, divulgato da Azienda Zero.

Sale dunque a 17.482 il numero dei soggetti attualmente positivi in Veneto (ieri erano 17.204), così come a livello provinciale nel Veronese dove si contano oggi 708 attuali positivi (ieri erano 676). Nelle ultime 24 ore si registra un decesso tra le persone attualmente positive, portando così a 16.682 il numero totale delle vittime in Veneto da inizio pandemia.

Scarica il report Covid Veneto 4 marzo 2023

Prosegue anche oggi dopo il rialzo di ieri la lieve crescita dei ricoveri ospedalieri in Veneto. Nei reparti di area non critica troviamo infatti quest'oggi ricoverate 332 persone attualmente Covid positive, ovvero 6 in più rispetto alle precedenti 24 ore. Calano invece a 7 i pazienti Covid curati in terapia intensiva, 1 in meno rispetto alla giornata di venerdì 3 marzo.