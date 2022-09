Covid: prosegue l'aumento dei casi attualmente positivi e dei ricoverati in Veneto

Sono 4.819 i casi in più rispetto a ieri di tamponi risultati positivi al coronavirus emersi in Veneto, dei quali 802 nella singola provincia veronese. È quanto segnala il bollettino Covid odierno, venerdì 30 settembre, curato come sempre da Azienda Zero.

Scarica il Report Covid Veneto 30 settembre 2022

Anche oggi si registra dunque un aumento dei casi attualmente positivi nella nostra Regione, saliti dai 47.412 di ieri a quota 49.536. Stessa sorte anche per la provincia veronese dove gli attuali positivi sono oggi 6.052 (ieri erano 5.692). Nelle ultime 24 ore si registrano poi 3 decessi che fanno così salire a 15.482 il triste computo totale delle vittime da inizio pandemia in Veneto.

Scarica il Report vaccinazioni Covid Veneto 30 settembre 2022

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali, prosegue anche oggi il sensibile aumento di ricoverati nelle strutture del Veneto: sono infatti 358 i pazienti Covid in area medica (+26) e 15 quelli curati in terapia intensiva (+2). Anche negli ospedali veronesi sono in crescita i ricoveri: in area medica troviamo infatti 10 pazienti in più rispetto alle precedenti 24 ore per un totale di 49 persone attualmente ricoverate, cui si vanno ad aggiungere altri due pazienti Covid curati in terapia intensiva (dato stabile).

Report vaccinazioni Covid Veneto 30 settembre 2022

Prosegue intanto nella nostra Regione la campagna di vaccinazione contro Covid-19: i cicli sin qui completati sono 4.143.558 (+24), mentre le terze dosi di vaccino somministrate sono 3.310.401 (+147) e le quarte dosi hanno raggiunto quota 287.517 (+2.160). Ad aver ricevuto la terza dose di vaccino è il 66,5% della popolazione totale del Veneto, mentre il 5,9% di essa ha ricevuto anche la quarta dose. Percentuali che salgono rispettivamente al 73,5% ed al 6,5% se si prende come base di riferimento la popolazione residente per la quale è effettivamente prevista la vaccinazione con terza e quarta dose, ovvero i soggetti dai 12 anni di età in su.