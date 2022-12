Covid in Veneto: dieci morti e ricoveri in crescita nelle ultime 24 ore

Sono 2.991 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, dei quali 384 nella provincia scaligera. Lo rivela il bollettino Covid odierno, venerdì 30 dicembre, diffuso come sempre da Azienda Zero.

Salgono dunque a 50.171 i casi attualmente positivi a livello regionale (ieri erano 49.140), mentre nella provincia veronese sono scesi a quota 3.783 (ieri erano 3.831). Nelle ultime 24 ore si contano inoltre 10 decessi in Veneto che portano così il drammatico computo totale delle vittime da inizio pandemia a 16.317 morti.

Scarica il report Covid Veneto 30 dicembre 2022

A crescere nel complesso in Veneto sono oggi anche i pazienti Covid attualmente positivi e ricoverati negli ospedali della nostra Regione: in particolare, sono salite a 905 le persone curate in area medica (+15 rispetto a ieri), mentre sono calate a 32 quelle in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri).

Nella singola provincia di Verona sono invece diminuiti nel complesso i pazienti Covid curati in ospedale: nel dettaglio, vi sono 138 persone attualmente positive in area medica (-9 rispetto a ieri), mentre è rimasto immutato il dato delle terapie intensive con 8 pazienti Covid.