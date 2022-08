Covid: 9 morti in Veneto. Negli ospedali veronesi un solo paziente in terapia intensiva. Quarta dose al 5,9%

Sono 3.700 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di cui 649 nella provincia veronese. Lo si apprende dal bollettino Covid di oggi, martedì 30 agosto, diffuso da Azienda Zero.

Report Covid Veneto 30 agosto 2022

Rispetto ai 49.213 di ieri, quest'oggi sono scesi a quota 48.188 i casi attualmente positivi nella nostra Regione, di questi sono 5.273 quelli nella provincia di Verona. Sono 9 le vittime in più rispetto a ieri, con il computo totale dei decessi da inizio pandemia che in Veneto è salito a 15.363 morti.

Scarica il Report Covid Veneto 30 agosto 2022

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, oggi in Veneto si contano 396 pazienti curati in area medica, vale a dire 14 in meno rispetto a ieri. Vi sono poi 19 persone attualmente positive al coronavirus e curate in terapia intensiva. Anche nella provincia veronese la situazione negli ospedali appare in miglioramento: troviamo infatti in area medica 77 pazienti, ovvero 13 in meno rispetto a ieri, oltre ad 1 solo paziente Covid curato in terapia intensiva presso l'ospedale di Borgo Trento.

Scarica il Report vaccinazioni Covid Veneto 30 agosto 2022

Prosegue nel frattempo la campagna di vaccinazione contro Covid in Veneto: ad oggi sono 3.306.576 le terze dosi somministrate (+213), mentre sono salite a quota 257.968 (+982) le quarte dosi. In Veneto ad oggi è il 66,4% della popolazione totale ad aver ricevuto la terza dose, mentre la quarta è stata somministrata al 5,3%. Considerando invece come base di riferimento la popolazione del Veneto per la quale è effettivamente prevista, secondo le indicazioni vigenti, la vaccinazione con terza e quarta dose, le percentuali salgono rispettivamente al 73,4% ed al 5,9%.

Report vaccinazioni Covid Veneto 30 agosto 2022