Covid in Veneto: crescono attuali positivi e ricoveri, 5 morti nelle ultime 24 ore. Quarta dose al 6,5%

Sono 5.222 i casi in più rispetto a ieri di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto, dei quali 944 attribuiti al territorio veronese. È quanto emerge dal bollettino a cura di Azienda Zero divulgato quest'oggi, giovedì 29 settembre.

Il numero delle persone attualmente positive al virus è dunque salito a quota 47.412 sul piano regionale (ieri erano 44.617), così come nella nostra provincia a quota 5.692 (ieri erano 5.120). Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre 5 nuovi decessi che portano così il computo totale delle vittime in Veneto da inizio pandemia a 15.479.

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali, anche oggi si assiste ad un nuovo aumento dei pazienti Covid ricoverati in Veneto. In area medica, infatti, troviamo 332 persone, ovvero 14 in più rispetto a ieri, così come salgono a 13 i soggetti attualmente positivi e che necessitano di cure in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri). Nella singola provincia veronese parimenti si registra un lieve aumento delle ospedalizzazioni: sono infatti 39 oggi le persone curate in area medica e positive al virus (+3 rispetto a ieri), mentre sono salite a quota 2 quelle ricoverate in terapia intensiva (+1).

Nel frattempo sta proseguendo la campagna di vaccinazione contro Covid-19 in Veneto, dove i cicli completati sono cresciuti a quota 4.143.520, mentre le terze dosi somministrate sono ad oggi 3.310.251 (+113) e le quarte dosi 285.232 (+1.636). Al momento in Veneto è il 66,5% dei residenti totali ad aver ricevuto la terza dose di vaccino ed il 5,8% anche la quarta dose. Considerando invece come base di riferimento la popolazione per la quale è effettivamente prevista la vaccinazione con terza e quarta dose, ovvero gli over 12, le percentuali di vaccinati in Veneto crescono rispettivamente al 73,5% ed al 6,5%.

