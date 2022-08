Covid: cinque decessi e netto calo dei ricoveri in Veneto durante le ultime 24 ore

Sono 689 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di cui 145 nella provincia veronese. Lo rivela il bollettino Covid di oggi, lunedì 29 agosto, a cura di Azienda Zero.

Scende il numero delle persone attualmente positive che oggi in Veneto è pari a 49.213 soggetti (ieri erano 49.429). Sono cinque invece le vittime in più rispetto a ieri sul piano regionale, con il triste computo totale dei decessi da inizio pandemia che sale dunque a quota 49.213 morti.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali veneti, si registra oggi un calo dei pazienti Covid ricoverati in area medica, dove oggi troviamo 410 persone, ovvero 21 pazienti in meno rispetto alle precedenti 24 ore. Stabile invece a quota 19 resta il numero dei pazienti Covid curati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali in tutto il Veneto. Nella provincia veronese figurano quest'oggi 92 persone ricoverate in area medica e tuttora positive al virus, oltre a due pazienti curati in terapia intensiva.