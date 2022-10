Covid: in Veneto 13 morti nelle ultime 24 ore, in calo gli attuali positivi ed i pazienti ricoverati. Quarta dose all'8,5%

Sono 3.891 i casi in più di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto rispetto a ieri, dei quali 529 nella provincia veronese. Lo si apprende dal bollettino Covid odierno, venerdì 28 ottobre, a cura di Azienda Zero.

Il numero dei casi attualmente positivi è sceso a livello regionale a quota 56.549 (ieri era pari a 57.143), così come nella provincia veronese è sceso a 6.260 (ieri era 6.456). A crescere è purtroppo il numero delle vittime totali da inizio pandemia in Veneto, salito a 15.687 decessi a fronte di 13 morti nelle ultime 24 ore.

Scarica il report Covid Veneto 28 ottobre 2022

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali del Veneto si riscontra oggi una diminuzione dei pazienti Covid ricoverati. In particolare sono 728 quelli accolti in area medica (-8), mentre resta stabile a 23 il numero delle persone curate in terapia intensiva. Numeri che nel complesso si confermano anche per la provincia veronese: in area medica vi sono infatti 130 pazienti Covid (-5), mentre in terapia intensiva negli ospedali scaligeri troviamo oggi 6 persone (+3).

Scarica il report vaccinazioni Covid Veneto 28 ottobre 2022

Nel frattempo sta proseguendo la campagna vaccinale contro Covid che vede ad oggi in Veneto 4.144.293 cicli completati, 3.314.777 terze dosi somministrate (+246) e 377.179 quarte dosi (+5.630). Il 66,6% della popolazione totale in Veneto ha ricevuto la terza dose di vaccino anti Covid, mentre il 7,7% anche la quarta somministrazione. Percentuali che salgono rispettivamente al 73,6% ed all'8,5% considerando come base di riferimento la popolazione veneta over 12, ovvero i soggetti che possono effettivamente essere vaccinati con terza e quarta dose.

