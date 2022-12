Covid in Veneto: 25 morti nelle ultime 24 ore, in calo gli attuali positivi

Sono 4.214 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di cui 539 nella provincia veronese. È quanto emerge dal bollettino Covid odierno, mercoledì 28 dicembre, divulgato da Azienda Zero.

Calano dunque a 48.296 i casi attualmente positivi sul piano regionale (ieri erano 49.326), così come nella provincia veronese dove sono scesi a 3.903 (ieri erano 4.277). A crescere in modo significativo sono invece i decessi: nelle ultime 24 ore, infatti, si contano purtroppo 25 morti che portano così il triste computo delle vittime totali da inizio pandemia in Veneto a quota 16.289.

Scarica il report Covid Veneto 28 dicembre 2022

Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali della nostra Regione, i ricoveri appaiono in calo: sono infatti 813 i pazienti Covid curati in area medica (-39 rispetto a ieri), così come sono scesi a 33 quelli curati in terapia intensiva (-9 rispetto a ieri). Un lieve calo delle ospedalizzazioni si rileva anche nella provincia veronese: sono infatti 149 i pazienti Covid curati in area medica (-1), mentre nelle terapie intensive sono scesi a 10 (-1).