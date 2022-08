Covid: 8 decessi e 2.049 casi in Veneto nelle ultime 24 ore

Risultano in diminuzione nel corso delle ultime 24 ore in Veneto i casi di tamponi rilevati positivi al coronavirus. Quest'oggi sono infatti 2.049, mentre sabato erano 2.698.

A calare è anche il numero delle persone attualmente positive nella nostra Regione che quest'oggi è sceso a quota 49.429 (-367). Sale invece a 15.349 il numero delle vittime totali in Veneto dall'inizio della pandemia da Covid-19, registrando sul piano regionale 8 morti nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali veneti, quest'oggi risultano esservi in totale 732 pazienti in area medica, tra tuttora positivi e già negativizzatisi, ovvero 2 in più rispetto a ieri. Nelle terapie intensive sono inoltre curate al momento 33 persone, vale a dire 1 in meno rispetto a ieri. I pazienti attualmente positivi ricoverati in area medica sono scesi a 431 (-6), mentre quelli in terapia intensiva sono rimasti stabilmente a quota 19.