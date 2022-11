Covid in Veneto: calano attuali positivi e ricoveri, 7 vittime nelle ultime 24 ore

Sono 3.469 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, dei quali 581 nella provincia veronese. È quanto rivela il bollettino Covid di oggi, domenica 27 novembre, divulgato da Azienda Zero.

Si registra pertanto un calo nel numero dei casi attualmente positivi che oggi scendono in Veneto a quota 62.395 (ieri erano 63.910), così come a Verona dove gli attuali positivi sono 6.865 (ieri erano 7.186). Nelle ultime 24 ore, purtroppo, si riscontrano inoltre 7 decessi in Veneto che portano il numero delle vittime da inizio pandemia a quota 15.938 morti.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, si assiste oggi ad un lieve calo dei pazienti Covid ricoverati: in area medica vi sono infatti 853 persone (-9), mentre nelle terapie intensive troviamo 31 pazienti (+4). Nelle strutture veronesi si conferma il lieve calo: sono infatti 161 i pazienti Covid in area medica (-2), mentre salgono a 8 quelli curati in terapia intensiva (+1).