Covid: in Veneto 3 decessi nelle ultime 24 ore. Nel Veronese anche oggi nessun paziente positivo in terapia intensiva

Sono 1.026 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di questi 187 attribuiti alla provincia di Verona. È quanto emerge dal bollettino Covid odierno, lunedì 26 settembre, emesso come sempre da Azienda Zero.

Nella nostra Regione i casi attualmente positivi sono leggermente saliti toccando quota 38.915 (ieri erano 38.902), così come a livello provinciale nel Veronese dove oggi sono 4.146 di contro ai 4.099 indicati domenica. Nelle ultime 24 ore, inoltre, si registrano 3 ulteriori decessi in Veneto, portando così il computo totale dei morti da inizio pandemia a 15.458.

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali veneti, quest'oggi si assiste ad un lieve rialzo: sono infatti 255 i pazienti Covid curati in area medica, ovvero 3 in più rispetto a ieri, così come salgono a 8 quelli che necessitano di cure in terapia intensiva (+1). Nella singola provincia di Verona la situazione resta abbastanza simile a quella di domenica: nessun paziente attualmente positivo è ricoverato in terapia intensiva, mentre salgono a 34 le persone curate in area medica (+3).