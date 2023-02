Covid: +595 casi positivi, +12 ricoveri e 3 morti nelle ultime 24 ore in Veneto

Sono 595 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, dei quali 84 nella provincia scaligera. È quanto emerge dal bollettino Covid odierno, sabato 25 febbraio, divulgato da Azienda Zero.

Salgono quindi a 17.442 i casi attualmente positivi nella nostra Regione (ieri erano 17.031), così come sono aumentati a quota 812 quelli nella provincia veronese (ieri erano 792). Nelle ultime 24 ore si contano purtroppo anche 3 nuovi decessi che portano così il computo totale delle vittime in Veneto da inizio pandemia a 16.662 morti.

Scarica il report Covid Veneto 25 febbraio 2023

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali del Veneto, dopo il calo registrato ieri, sono tornati a crescere quest'oggi i pazienti Covid ricoverati. Numeri che, nel complesso, restano comunque sempre contenuti, con 311 pazienti attualmente positivi al coronavirus curati in area medica, ovvero 11 in più rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive della nostra Regione vi sono 10 pazienti Covid (+1 rispetto a ieri).