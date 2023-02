Covid in Veneto: salgono a 17.031 i casi attualmente positivi, 4 vittime nelle ultime 24 ore e ricoveri in calo

Sono 547 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, dei quali 82 nella provincia di Verona. È quanto emerge dal bollettino Covid odierno, venerdì 24 febbraio, diramato da Azienda Zero.

Salgono così a quota 17.031 i casi attualmente positivi sul piano regionale (ieri erano 16.891), così come nella provincia di Verona dove sono 792 (ieri erano 734). Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre 4 decessi, con il computo totale delle vittime da inizio pandemia in Veneto che è così salito a quota 16.659.

Scarica il report Covid Veneto 24 febbraio 2023

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, quest'oggi si assiste ad un miglioramento sensibile. Sono infatti scesi a 300 i pazienti Covid ricoverati nelle strutture venete, vale a dire 17 in meno rispetto a ieri. In calo anche i dati relativi alle terapie intensive, dove oggi troviamo 9 pazienti, ovvero 2 in meno rispetto a ieri.