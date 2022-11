Covid in Veneto: +30 ricoveri in area medica e 3 decessi in 24 ore. Calano i casi attualmente positivi

Sono 1.406 in più rispetto a ieri i casi di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto, dei quali 234 attribuiti alla provincia di Verona. È quanto si apprende dal bollettino Covid di oggi, lunedì 21 novembre, diffuso come sempre da Azienda Zero.

Si assiste dunque ad un calo dei casi attualmente positivi in Veneto che oggi sono 59.091 (ieri 59.793), così come nella provincia scaligera dove oggi sono 6.367 (ieri 6.390). Nelle ultime 24 ore si riscontrano 3 ulteriori decessi tra i soggetti Covid positivi, portando così il numero dei morti da inizio pandemia in Veneto a quota 15.876.

Scarica il Report Covid Veneto 21 novembre 2022

Appare in aumento quest'oggi anche il numero dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali del Veneto: sono infatti 799 le persone curate in area medica, ovvero 30 in più rispetto a ieri, mentre scendono a 31 i pazienti Covid che necessitano di cure in terapia intensiva (-1). Un trend che si conferma coerente anche sul piano provinciale a Verona, dove oggi troviamo 170 pazienti Covid in area medica (+3) e 8 ricoverati in terapia intensiva (-1).