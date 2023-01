Covid in Veneto: 9 morti in 24 ore, calano i pazienti positivi ricoverati in ospedale

Sono 628 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, dei quali 82 nella singola provincia veronese. È quanto emerge dal bollettino Covid di oggi, sabato 21 gennaio 2023, divulgato come sempre da Azienda Zero.

Salgono dunque a 18.047 i casi attualmente positivi a livello regionale (ieri erano 17.827), mentre sono in diminuzione considerando la provincia di Verona dove oggi sono 897 gli attuali positivi (ieri erano 905). Nelle ultime 24 ore si contano inoltre, purtroppo, ulteriori 9 decessi che portano così sul piano regionale il computo totale delle vittime da inizio pandemia a quota 16.516.

Scarica il report Covid Veneto 21 gennaio 2023

Per quanto riguarda invece la situazione negli ospedali del Veneto, si assiste oggi ad un calo dei ricoverati attualmente positivi al coronavirus. Sono infatti indicati 361 pazienti Covid in Veneto curati nei reparti di area medica, ovvero 25 in meno rispetto a ieri, mentre è restato immutato nelle ultime 24 ore il dato relativo alle terapie intensive dove al momento vi sono 22 pazienti Covid.