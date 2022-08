Covid: in Veneto netto calo dei ricoveri nelle ultime 24 ore. Quarta dose di vaccino sale al 5,6%

Sono 3.035 i casi in più rispetto a ieri di tamponi positivi al coronavirus in Veneto, di cui 585 nel territorio veronese. È ciò che emerge dal bollettino odierno, sabato 20 agosto, divulgato da Azienda Zero.

Report Covid Veneto 20 agosto 2022

Calano dunque a 52.549 i casi attualmente positivi sul piano regionale (ieri erano 53.741), così come nella nostra provincia scendono a 6.003 (ieri erano 6.138). Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre 8 nuove vittime, portanto il totale dei morti in Veneto da inizio pandemia a 15.293.

Scarica il Report Covid Veneto 20 agosto 2022

Negli ospedali veneti si registra oggi un netto calo dei ricoveri che coinvolge i reparti di area medica. Qui troviamo infatti 499 pazienti Covid, ovvero 34 in meno rispetto a ieri. Resta immutato invece il numero delle persone curate in terapia intensiva, vale a dire 25. Un trend che si conferma anche sul piano provinciale a Verona, dove calano a 96 le persone ricoverate in area medica (-6), mentre restano 6 i pazienti Covid in terapia intensiva.

Scarica il Report vaccinazioni Covid Veneto 20 agosto 2022

Prosegue intanto anche la campagna di vaccinazione contro Covid che, in Veneto, vede 3.304.966 terze dosi somministrate (+339) e 248.230 quarte dosi (+1.750). Nel complesso, la terza dose è stata somministrata al 66,4% della popolazione totale residente, mentre la quarta dose al 5,1%. Percentuali che salgono rispettivamente al 73,4% ed al 5,6% se si prende in considerazione come base di riferimento la popolazione in Veneto effettivamente vaccinabile con terze e quarte dosi.