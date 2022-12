Covid in Veneto: 9 morti in 24 ore, salgono attuali positivi e ricoveri negli ospedali

Sono 4.992 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, dei quali 885 nella provincia veronese. È quanto si apprende dal bollettino Covid odierno, venerdì 2 dicembre, divulgato come sempre da Azienda Zero.

Il numero degli attuali positivi nella nostra Regione è oggi salito a 63.150 (ieri erano 62.446), mentre nel territorio scaligero sono 7.254. Nel complesso in Veneto sono 15.981 i morti da inizio pandemia, 9 in più nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali della nostra Regione, si registra un lieve incremento tra i pazienti positivi al coronavirus attualmente ricoverati. In area medica vi sono infatti oggi 966 pazienti Covid, ovvero 7 in più rispetto alle precedenti 24 ore, mentre sono scesi a 43 quelli curati in terapia intensiva (-1 rispetto a giovedì).