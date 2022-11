Covid in Veneto: +45 ricoveri in area medica e +7 nelle terapie intensive durante le ultime 24 ore

Sono 5.091 i casi in più rispetto a ieri di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto. È quanto emerge dal bollettino odierno, venerdì 18 novembre, a cura di Azienda Zero.

Scarica il Report Covid Veneto 18 novembre 2022

Nelle ultime 24 ore si contano ulteriori 5 vittime, per un totale di 15.858 morti dall'inizio della pandemia. I soggetti attualmente positivi sono oggi 58.636 in Veneto, ovvero 1.398 in più rispetto a ieri.

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali della Regione, appaiono in risalita i ricoveri di pazienti Covid in area medica che sono oggi 761, ovvero 45 in più rispetto a ieri, così come quelli in terapia intensiva, giunti a quota 31 (+7).