Covid: in Veneto 3.477 casi e 14 morti in 24 ore. Lieve aumento dei ricoveri nel Veronese, quarta dose al 5,5%

Sono 3.477 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, dei quali 643 assegnati alla provincia di Verona. È quanto emerge dal bollettino Covid odierno, giovedì 18 agosto, diffuso da Azienda Zero.

Report Covid Veneto 18 agosto 2022

Calano dunque ancora i casi attualmente positivi che nella nostra Regione sono scesi a quota 54.905 (ieri erano 55.353), così come a livello provinciale nel Veronese dove sono calati a 6.397 rispetto ai 6.726 di ieri. Sono invece saliti a quota 15.276 i morti totali registrati in Veneto dall'inizio della pandemia, con 14 nuovi decessi nelle ultime 24 ore.

Scarica il Report Covid Veneto 18 agosto 2022

La situazione negli ospedali veneti appare anche oggi abbastanza stazionaria, con un lieve aumento dei ricoveri: sono infatti 538 i pazienti Covid curati in area medica (+2), mentre salgono a 24 le persone ricoverate in terapia intensiva (+2). Andamento non troppo dissimile anche per quel che concerne gli ospedali veronesi, dove ad oggi vi sono 97 pazienti Covid in area medica (+4) ed altri 5 curati in terapia intensiva (+1).

Scarica il Report vaccinazioni Covid Veneto 18 agosto 2022

Nel frattempo sta proseguendo la campagna di vaccinazione anti Covid in Veneto, dove sono oggi 3.304.369 le terze dosi somministrate (+216) e 244.417 le quarte dosi (+1.524). Ad aver ricevuto la terza dose di vaccino è il 66,4% della popolazione totale del Veneto, mentre è al 5% la somministrazione della quarta dose. Prendendo come base di riferimento la popolazione residente del Veneto per la quale è effettivamente prevista la vaccinazione sia con terza che quarta dose, le percentuali salgono allora al 73,4% ed al 5,5%.

Report vaccinazioni Covid Veneto 18 agosto 2022