Covid in Veneto: aumentano gli attuali positivi, 7 vittime nelle ultime 24 ore. Quarta dose di vaccino al 7,4%

Sono 5.104 in più rispetto a ieri i casi di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto, di cui 782 attribuiti alla provincia veronese. Lo si apprende dal bollettino Covid odierno, sabato 15 ottobre, divulgato da Azienda Zero.

Sale dunque a quota 66.832 il numero dei casi attualmente positivi a livello regionale (ieri erano 66.643), mentre risultano in calo su base provinciale a Verona dove si è scesi a quota 8.684 (ieri gli attuali positivi erano 8.788). Cresce invece il numero delle vittime totali da inizio pandemia in Veneto con ulteriori 7 decessi indicati nelle ultime 24 ore che portano così il triste computo a quota 15.573 morti.

Scarica il report Covid Veneto 15 ottobre 2022

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali, i numeri in Veneto sono stazionari rispetto a ieri. Vi sono infatti 713 pazienti Covid in area medica, ovvero 4 in più nelle ultime 24 ore, mentre è immutato il dato delle terapia intensive, fermo a quota 35 ricoveri. Nella provincia veronese sono invece saliti a quota 144 i ricoveri in area medica (+9 nelle ultime 24 ore), mentre è sceso a 5 il numero di pazienti Covid che necessitano di cure in terapia intensiva (-1).

Scarica il report vaccinazioni Covid Veneto 15 ottobre 2022

Sta proseguendo in questa fase la campagna vaccinale contro Covid-19 che vede ad oggi 3.312.661 terze dosi somministrate (+306) e 327.948 quarte dosi (+5.726). Sin qui è il 66,6% della popolazione totale del Veneto ad aver ricevuto la terza dose ed il 6,7% anche la quarta. Percentuali che salgono rispettivamente al 73,6% ed al 7,4% considerando come base di riferimento la popolazione over 12 in Veneto, ovvero le persone per le quali è effettivamente prevista la vaccinazione con terza e quarta dose.

Report vaccinazioni Covid Veneto 15 ottobre 2022