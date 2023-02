Covid: nelle ultime 24 ore in Veneto 11 morti e attuali positivi in crescita, calano però i ricoveri

Sono 883 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, dei quali 105 nella provincia veronese. È quanto si apprende dal bollettino Covid odierno, martedì 14 febbraio, diffuso da Azienda Zero.

Salgono quindi a quota 15.786 i casi attualmente positivi in Veneto (ieri erano 15.601), così come nella provincia veronese dove troviamo oggi 612 attuali positivi (ieri erano 582). Nelle ultime 24 ore, inoltre, si contano 11 morti in Veneto che portano così il computo totale delle vittime da inizio pandemia a quota 16.623 morti.

Scarica il report Covid Veneto 14 febbraio 2023

Numeri in calo invece per quel che riguarda la situazione ospedaliera della nostra Regione. In Veneto, infatti, troviamo quest'oggi 236 pazienti Covid ricoverati in area medica, ovvero 13 in meno rispetto a ieri. Calano anche i numeri delle terapie intensive, dove oggi sono curati 14 pazienti Covid, 5 in meno rispetto alle precedenti 24 ore.