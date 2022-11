Covid in Veneto: attuali positivi e ricoveri ospedalieri in calo. Sei vittime nelle ultime 24 ore

Sono 3.229 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di cui 514 nella provincia veronese. È quanto emerge dal bollettino Covid odierno, domenica 13 novembre, a cura di Azienda Zero.

Calano dunque lievemente i casi attualmente positivi che sul piano regionale sono scesi a quota 51.811 (ieri erano 51.985), così come nel Veronese dove sono scesi a 5.173 (ieri erano 5.192). Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre 6 decessi che portano così il drammatico computo totale da inizio pandemia a 15.817 morti.

Scarica il report Covid Veneto 13 novembre 2022

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, in Veneto sono calati a 647 i pazienti Covid ricoverati in area medica (-13), così come sono scesi a 30 quelli che necessitano di cure in terapia intensiva (-2). Anche nelle strutture della provincia di Verona i ricoveri appaiono in calo: sono infatti 102 i pazienti Covid in area medica indicati oggi (-2) e 10 quelli curati in terapia intensiva (-1).