Covid: lieve calo dei ricoveri e un decesso nelle ultime 24 ore in Veneto

Sono 1.223 i casi in più rispetto a ieri di tamponi positivi al coronavirus rilevati in Veneto, di cui 188 nella provincia veronese. È quanto emerge dal bollettino Covid di oggi, domenica 11 settembre, diffuso da Azienda Zero.

I casi attualmente positivi sono dunque scesi a quota 36.303 sul piano regionale (ieri erano 36.607), così come nella provincia veronese dove sono calati a 3.872 (ieri erano 3.963). Nelle ultime 24 ore in Veneto si è registrato un decesso tra i pazienti Covid positivi, portando così il computo totale delle vittime in Veneto da inizio pandemia a quota 15.411.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, non si registrano significative variazioni rispetto a sabato. In Veneto troviamo oggi 289 pazienti Covid in area medica (-2), mentre resta invariato il numero delle persone in terapia intensiva (12). Nella provincia veronese i pazienti Covid sono calati a quota 66 nei reparti di area medica (-5), mentre è restato fermo a quota 2 quello delle persone attualmente Covid positive che necessitano di cure in terapia intensiva.