Covid in Veneto: salgono a 16.689 gli attuali positivi, lieve flessione dei ricoveri in ospedale

Sono 472 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di cui 48 nella provincia di Verona. È quanto si apprende dal bollettino Covid odierno, sabato 11 febbraio, divulgato da Azienda Zero.

Cresce dunque anche oggi il numero dei soggetti attualmente positivi a livello regionale, giungendo a quota 16.689 (ieri erano 16.479), così come nella singola provincia scaligera dove troviamo oggi 694 casi attualmente positivi (ieri erano 686). Nelle ultime 24 ore si contano inoltre 3 ulteriori decessi che portano il computo totale della vittime in Veneto da inizio pandemia a 16.611 morti.

Scarica il Report Covid Veneto 11 febbraio 2023

Resta nel complesso stazionaria la situazione dei ricoveri negli ospedali veneti, dove si registra comunque una leggera flessione. Sono infatti 247 quest'oggi i pazienti Covid curati in area medica, ovvero 2 in meno rispetto a ieri. È invece rimasto immutato il dato relativo alle persone ricoverate in terapia intensiva ed attualmente positive al coronavirus, fermo a quota 17 pazienti su scala regionale.