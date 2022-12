Covid in Veneto: calano gli attuali positivi, ma ricoveri in aumento. Sono cinque le vittime nelle ultime 24 ore

Sono 2.868 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di cui 449 nella provincia di Verona. È quanto viene indicato nel bollettino Covid odierno, domenica 11 dicembre, a cura di Azienda Zero.

I casi attualmente positivi nella nostra Regione calano dunque a 57.820 (ieri erano 59.995), così come nel Veronese sono scesi a 5.953 (ieri erano 6.533). Nelle ultime 24 ore si contano 5 nuovi decessi che portano così il triste computo totale delle vittime da inizio pandemia in Veneto a 16.084 morti.

Scarica il report Covid Veneto 11 dicembre 2022

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali del Veneto, quest'oggi si assiste ad un aumento dei pazienti Covid ricoverati: in particolare nei reparti di area medica troviamo infatti 984 persone attualmente positive (+33), mentre in terapia intensiva ve ne sono 43 (-3). Nelle provincia veronese troviamo invece 182 pazienti Covid curati in area medica (+2), mentre nei reparti di terapia intensiva sono calati a 11 (-3).