Covid in Veneto: calano i ricoverati in ospedale, tre le vittime nelle ultime 24 ore

Sono 543 i casi in più di tamponi rilevati positivi in Veneto rispetto a ieri, dei quali 78 nella provincia di Verona. È quanto emerge dal bollettino Covid odierno, venerdì 10 febbraio, diffuso come sempre da Azienda Zero.

Il numero dei casi attualmente positivi in Veneto è dunque salito a quota 16.479 (ieri erano 16.440), così come nella provincia di Verona si è passati dai 659 di ieri agli odierni 686. Nelle ultime 24 ore si contano inoltre 3 decessi in tutto il Veneto, per un totale di 16.608 vittime registrate sinora dall'inizio della pandemia.

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali del Veneto, anche oggi si assiste ad una lieve flessione del numero di ricoverati. In area medica troviamo infatti 249 pazienti Covid, ovvero 7 in meno rispetto a ieri, mentre sono saliti a 17 i soggetti positivi e ricoverati in terapia intensiva (4 in più rispetto alle precedenti 24 ore).