Covid in Veneto: sei morti in 24 ore, aumentano attuali positivi e ricoveri. La quarta dose di vaccino al 6,6%

Sono 4.804 i casi in più rispetto a ieri di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto, di questi 781 nella provincia di Verona. Lo segnala il bollettino Covid di oggi, sabato 1 ottobre, diffuso come sempre da Azienda Zero.

Scarica il report Covid Veneto 1 ottobre 2022

Prosegue dunque la crescita dei casi attualmente positivi sul piano regionale, dove oggi sono 51.795 rispetto ai 49.536 di ieri. Stessa sorte anche per la provincia di Verona che vede oggi 6.429 attuali positivi rispetto ai 6.052 di venerdì. Nelle ultime 24 ore si contano inoltre ulteriori 6 decessi, con il computo dei morti da inizio pandemia che in Veneto ha ormai raggiunto quota 15.488 vittime.

Scarica il report vaccinazioni Covid Veneto 1 ottobre 2022

Un lieve aumento progressivo sta caratterizzando anche le ospedalizzazioni nelle nostra Regione ormai da circa una settimana. Sono oggi 366 i pazienti Covid curati in area medica (+8) e 17 quelli ricoverati in terapia intensiva (+2). Un'evoluzione che si conferma anche su base provinciale a Verona, dove oggi i pazienti Covid curati in area medica sono saliti a 53, ovvero 4 in più rispetto a ieri, così come quelli in terapia intensiva sono cresciuti a quota 3 (+1).

Report vaccinazioni Covid Veneto 1 ottobre 2022

Per quel che riguarda invece la campagna vaccinale, ad oggi in Veneto i cicli completati sono 4.143.608 (+43), mentre le terze dosi di vaccino anti Covid sono salite a 3.310.634 (+216) e le quarte dosi a 290.672 (+2.910). Nella nostra Regione il 66,5% della popolazione totale ha ricevuto la terza dose ed il 6% anche la quarta. Percentuali che salgono rispettivamente al 73,5% ed al 6,6% se si considera quale base di riferimento la popolazione over 12 anni, cioè chi effettivamente può essere vaccinato con terza e quarta dose.