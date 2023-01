Covid in Veneto: primo dell'anno con attuali positivi in crescita, 5 i decessi nelle ultime 24 ore

Sono 2.061 i casi in più di tamponi rilevati positivi al coronavirus in Veneto rispetto a ieri, di cui 297 nella provincia veronese. È quanto emerge nel primo bollettino Covid del 2023 diramato come sempre da Azienda Zero.

Scarica il report Covid Veneto 1 gennaio 2023

Salgono dunque a 51.047 i casi attualmente positivi sul piano regionale (ieri erano 50.803), così come nel Veronese dove oggi sono 3.776 (ieri erano 3.763). Nelle ultime 24 ore si contano inoltre 5 decessi che portano il computo totale delle vittime da inizio pandemia in Veneto a 16.327 morti.

Situazione nel complesso stabile per quel che riguarda i ricoveri. Negli ospedali del Veneto troviamo infatti oggi 872 pazienti Covid in area medica (+1 rispetto a ieri), mentre sono saliti a 41 quelli curati in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri).