Covid-19 in Veneto, a Santo Stefano positivi in calo e ricoverati stabili

Nei giorni scorsi, sono stati comprensibilmente pochi i test eseguiti in Veneto per accertare i contagi da coronavirus. Anche il bollettino di oggi, dunque, è statisticamente poco rilevante. Ma almeno i dati contenuti nel report sono buoni.

Scarica qui il bollettino sul Covid-19 in Veneto del 27 dicembre 2022

Tra le 8 del mattino di Santo Stefano e le 8 di questa mattina, in provincia di Verona ci sono stati 104 contagi accertati da Covid-19, 156 negativizzazioni e nessun decesso per Covid-19 (3.343 i veronesi morti per il virus da febbraio 2020). I veronesi oggi positivi sono dunque scesi a 4.277 (-52 da ieri) e, tra tutti i positivi al virus, i ricoverati in ospedale sono 11 in terapia intensiva e 151 in area non critica.

Nelle ultime 24 ore, in Veneto i contagi da coronavirus accertati sono stati 763 e le guarigioni sono state 1.086. I decessi per coronavirus contabilizzati nella scorso giornata sono stati 0, mentre quelli da inizio pandemia sono stati 16.264. I veneti oggi positivi al virus sono 49.326 (-323 da ieri) ed i positivi negli ospedali della regione sono 852 in area non critica e 42 in terapia intensiva.