Coronavirus, in 24 ore 18 decessi in Veneto di cui 3 nel Veronese

Si mantiene costante la diminuzione dei positivi al coronavirus in Veneto, ma la loro presenza negli ospedali regionali non segue la stessa dinamica. Il numero di posti letto occupati dai pazienti Covid rimangono più o meno stabili, alternando giorni con più ricoveri a giorni con più dimissioni.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 21 dicembre 2022

In provincia di Verona i positivi al coronavirus sono scesi dai 4.884 ai 4.724 di oggi. In queste 24 ore ci sono stati 477 nuovi contagi accertati, 3 positivi deceduti e 634 negativizzazioni. E negli ospedali veronesi, i pazienti Covid sono aumentati: ieri erano 164 in area non critica e 11 in terapia intensiva, oggi sono ancora 11 in terapia intensiva ma 168 in area non critica.

In Veneto, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati: 3.064 nuovi test positivi al coronavirus; 18 decessi per Covid-19 e 3.598 guarigioni. I veneti oggi positivi al virus sono 51.461, fra cui ci sono 936 ricoverati in area non critica e 41 ricoverati in terapia intensiva.