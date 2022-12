Positivi al coronavirus sotto i 5mila nel Veronese, 175 quelli ricoverati in ospedale

Scendono sotto i 5mila i veronesi di cui è nota la positività al coronavirus. E restano stabili i positivi al virus ricoverati negli ospedali scaligeri, mentre nel resto della regione i pazienti Covid diminuiscono ancora.

Scarica qui il report sul Covid-19 in Veneto del 20 dicembre 2022

Sono 661 i positivi al coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore nel Veronese. Nello stesso lasso di tempo si è verificato un morto per Covid-19 (3.334 sono invece i decessi da inizio pandemia) e 792 guarigioni. I veronesi oggi positivi al virus sono 4.884 (-132 da ieri), fra cui ci sono 164 ricoverati in area non critica e 11 ricoverati in terapia intensiva.

Dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina, invece, in Veneto ci sono stati 3.922 nuovi casi di positività al coronavirus, 5.065 negativizzazioni e 15 decessi per Covid-19. Oggi, quindi, ci sono in Veneto 52.013 positivi al coronavirus, di cui 913 ricoverati in area non critica e 42 ricoverati in terapia intensiva.